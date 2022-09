Projekt to jedna rzecz. Później trzeba to wszystko wyrzeźbić i odlać. Nie ma sensu tłumaczyć wszystkiego, bo zajęłoby to raz za dużo miejsca, a dwa w zależności od koncepcji proces ten wygląda inaczej. Zaznaczę jednak, że nie żyjemy już w czasach, kiedy robi się jednoczęściową maskę. Kiedyś tak było. Na przykład w pierwszej "Planecie małp" mamy pełne maski prostetyczne. To był standard. Zmienił się jednak po "Ojcu chrzestnym". Bo Dick Smith wymyślił coś, co nazywamy wieloczęściowymi prostetykami. Okazało się, że to jest lepsze rozwiązanie. Takie maski nie są sztywne, przez co aktor może w nich pracować twarzą. Daje to efekt, który nawet po latach wygląda świetnie i realistycznie

- dodaje Klaudyna Góralska.