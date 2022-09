Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Możecie próbować nadążyć za wszystkimi nowościami, które pojawiają się na Disney+ i w innych serwisach VOD, a które opowiadają o superbohaterach. Możecie próbować, ale ostrzegam, że może się to wam nie udać, bo jest ich tak wiele. Jest jednak jeden serial, który moim zdaniem obejrzeć trzeba - a przynajmniej należy dać mu szansę i jest to "Ms. Marvel".



Choć staram się nadążyć za wszystkimi nowościami, jakie pojawiają się w serwisach VOD i telewizji i opowiadają o peleryniarzach, to z roku na rok jest to coraz trudniejsze. Nie chodzi jednak tylko o ilość, bo wiadomo, że doba jest za krótka, ale raczej o to, że większość z nich jest do siebie podobna i robiona od tej samej, dość infantylnej sztancy. Jest jednak pewien wyjątek i jest nim "Ms. Marvel".