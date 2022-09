Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Louise Fletcher nie żyje. Słynna aktorka zmarła we śnie w swoim domu w Montdurausse we Francji w otoczeniu najbliższych. Powód śmierci nie został jednak podany do informacji publicznej. Miała 88 lat i pozostawiła w smutku nie tylko swoich krewnych i przyjaciół, ale również miliony kinomanów na całym świecie.



Louise Fletcher w czasie swojej kariery zagrała łącznie w grubo ponad 100 filmach i serialach. Na zawsze zostanie jednak zapamiętana jako demoniczna siostra Mildred Ratched z "Lotu nad kukułczym gniazdem". Za tę rolę została bowiem nagrodzona Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.