Znajdujący się za Murem Jon Snow stanąłby przed zadaniem powstrzymania zagrożenia Białych Wędrowców raz na zawsze. Co z kolei pokazałoby, że to było jego przeznaczeniem i zamknęłoby wizję Aegona I. Sam tytuł "Snow" jest zresztą o tyle wiele mówiący, że równie dobrze może się odnosić do nazwiska bohatera, co i do powrotu zimy. W teorii po pokonaniu zagrożenia Długiej Nocy tereny na północ od Muru powinny z czasem stać się dużo bardziej przyjazne dla ludności. Skąd więc ten "śnieg" w tytule? Czy chodzi tylko o Jona? Mam co tego wątpliwości.