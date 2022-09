Marcn Dorociński w "Mission: Impossible 8"? Czyżbyśmy mieli za chwilę ekscytować się jego występem w równym stopniu, co rolą Piotra Adamczyka w "Hawkeye'u"? Czy może będziemy musieli obejść się smakiem, jak w przypadku Tomasza Kota, który miał walczyć z Jamesem Bondem? Pojawia się bowiem coraz więcej przesłanek, że polski aktor wystąpi u boku Toma Cruise'a, ale na razie są to tylko domysły.



Najpierw reżyser Christopher McQuarrie w ramach zdjęcia w tle w mediach społecznościowych ustawił sobie zdjęcie Marcina Dorocińskiego. Potem sam aktor wrzucił post na Facebooku, w którym pozdrawiał fanów z Wielkiej Brytanii, gdzie akurat trwały prace nad "Mission: Impossible 8". To było jakieś trzy miesiące temu. Od tamtej pory w kwestii występu Polaka w hollywoodzkim hicie nastała cisza.