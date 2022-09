Nowy thriller z receptą na sukces na Netfliksie. Zawiła intryga, morderstwa i seks w roli głównej

"Dziennik żigolo" to najnowszy owoc amerykańsko-meksykańskiej kooperacji. Netflix dołożył starań, by serial dopasował się stylem do największych hiszpańskojęzycznych hitów pokroju "Kto zabił Sarę?. Udało się, bo 10-odcinkowy thriller ma w sobie wszystko to, co przesądziło o popularności poprzedników (nie tylko pełen absurdów scenariusz). W tym szaleństwie musi być metoda.