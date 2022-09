Horrory w odcinkach. Disney+ ma seriale pełne grozy, które obudzą w was nastolatków

Kojarzycie "The Ring"? No ba. W "Tajemnicach Sulphur Springs" natkniecie się na podobną opowieść. Jest to bowiem historia o Griffinie, który z rodziną przeprowadza się do starego hotelu Tremont. Wszyscy mieszkańcy tytułowego miasteczka wierzą, że jest on nawiedzony przez ducha dziewczynki imieniem Savannah. Chłopakowi i jego nowej przyjaciółce Harper przyjdzie odkryć tajemnicę niewyjaśnionej zagadki sprzed lat.