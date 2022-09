Keanu Reeves wraca, nie będzie czarnoskórego Constantine'a. Cięcia HBO Max wyszły nam na zdrowie

Co tymczasem czeka dwa zapowiedziane seriale z bohaterami "Justice League Dark"? Na pewno nie trafią one na HBO Max, które zresztą przeżywa obecnie olbrzymie cięcia i pozbyło się niedawno m.in. "Batman: Caped Crusader". Nie oznacza to natomiast, że "Constantine" i "Madame X" są już stuprocentowo martwe. Źródła Variety donoszą, że Warner Bros. Television i Bad Robot spróbują sprzedać produkcje jakiejś innej firmie streamingowej (na razie mają trzy scenariusze umiejscowione we współczesnym Londynie). Jeżeli więc bardzo zależało wam na czarnoskórym Constantinie, to wasze marzenie wciąż może się spełnić. Walkę o "Batman: Caped Crusader" toczą obecnie Netflix, Amazon i Apple, więc taki scenariusz może się powtórzyć.



