"Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi" to coś lepszego niż kontynuacja serialu

Do tego dochodzą niekanoniczne anime "Star Wars: Vision" i animacje z kolekcji Vintage, a także oczywiście wspomniane wcześniej seriale aktorskie: "The Mandalorian" i "The Book of Boba Fett". Za miesiąc dołączy do nich "Star Wars: Andor", czyli prequel filmu "Łotr 1", w którym do roli Cassiana powróci Diego Luna.



Tekst opublikowano we wrześniu 2022 r.