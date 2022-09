Dexter nie był jedynym czarnym charakterem, któremu nie sposób było nie kibicować. "Breaking Bad" jest kolejnym przykładem pięknej i w dodatku genialnie nakręconej opowieści, która - zanim widz zdążył się obejrzeć - sprawiała, że staliśmy po stronie potwora. Co prawda serial doczekał się epilogu w postaci filmu "El Camino", a w emisji jest teraz prequel "Breaking Bad" o tytule "Better Call Saul", ale to już nie ten sam klimat, co opowieść o nauczycielu przeistaczającym się w bezwzględnego narkotykowego barona. To jeden z najlepszych seriali, jaki powstał.



"Breaking Bad" można obejrzeć w serwisach Chili i Netflix.