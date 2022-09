Ciałopozytywna feministka w 11. edycji "Top Model". Kim jest Martyna Kaczmarek?

Powszechne zdziwienie związane z udziałem Kaczmarek w "Top Model" wydaje się częściowo zrozumiałe. Wielu internautów zarzuca influencerce hipokryzję - w końcu to edukująca w sferze ciałopozytywności feministka, która właśnie zdecydowała się wziąć udział w programie polegającym na ocenianiu drugiego człowieka po wyglądzie. Z drugiej strony, co przypominają obrońcy Kaczmarek, aktywistka w przeszłości wielokrotnie podkreślała, że w Polsce potrzebna jest większa reprezentacja modelek plus size.