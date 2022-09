Goofy teoretycznie był od niemal zawsze bohaterem równym Donaldowi i Mikiemu, ale w rzeczywistości często przebywał w cieniu tych dwóch postaci pod względem popularności. Dosyć zaskakująco początek lat 90. należał jednak właśnie do tego antropomorficznego psa. Wszystko za sprawą komedio-familijnego serialu "Goofy i inni", a także jego filmowych spin-offów ("Goofy na wakacjach" i "Goofy idzie do college'u"). Tytułowy bohater we wszystkich trzech produkcjach jest wciąż tym samym fajtłapowatym gadułą, ale zyskuje też olbrzymie serce i ojcowskie przymioty. Co ważne, to właśnie "Goofy i inni" odpowiada za ponowne przedstawienie widzom postaci Maxa, czyli syna Goofy'ego.