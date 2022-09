Który serwis VOD jest najlepszy? Oceniam Disney+ po 3. miesiącach

Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



W moim przypadku zaczęło się bardzo typowo, bo zacząłem nadrabiać produkcje, które nigdy nie były dostępne w Polsce. Zacząłem od "Mandalorianina", przeskoczyłem na kilka tytułów superbohaterskich i szybko wkręciłem się w "Ms. Marvel" (nawiasem mówiąc, to naprawdę udany serial). W tym samym czasie, gdzieś na początku mojej przygody z serwisem, zacząłem wracać do swoich ulubionych tytułów, które oglądałem wiele lat wcześniej. Za każdym razem, gdy szukałem jednej produkcji, wpadałem na kolejny atrakcyjny dla mnie tytuł.



Co złośliwszy czytelnik powie mi, że wpadłem w objęcia nostalgii. Tak, to prawda. Ale dużo radości sprawiło mi, że rzeczy, które kiedyś oglądałem w telewizji z lektorem lub na ekranie laptopa w bardzo kiepskiej jakości, są dostępne i mogę zobaczyć je w cywilizowanych warunkach. Podejrzewam, że nie jestem w tym doświadczeniu osamotniony, bo gdy tylko Disney+ pojawił się w Polsce, widziałem dziesiątki komentarzy o ponownym odkrywaniu produkcji z .