Crossover, którego nikt się nie spodziewał: Podsiadło nagrał kapitalne piosenki do "Cyberpunk: Edgerunners"

Co ma Dawid Podsiadło do "Cyberpunka 2077"? To proste: uwielbia tę grę i spędził z nią wiele godzin. W związku z tym z wielką chęcią nawiązał współpracę, która zaowocowała nagraniem aż trzech utworów do serialu "Cyberpunk: Edgerunners" Netfliksa. Klip do jednego z nich - "Let You Down" - trafił właśnie do sieci.