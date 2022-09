Disney+ w rekordowo niskiej cenie. Subskrypcję możesz wykupić tutaj - tylko do 19.09.



Wbrew pierwotnym założeniom, zgodnie z którymi platforma Myszki Miki miała oferować wyłącznie treści family friendly, na Disney+ znajdziemy mnóstwo filmów i seriali dla dorosłych. To produkcje poważniejsze, brutalniejsze i przeważnie przydzielone do kategorii wiekowej R.



Wszystko zaczęło się od uruchomienia sekcji STAR, gdzie znajdziemy produkcje od ABC, 20th Century Studios, Searchlight czy stacji FX i FXX. To swoisty odpowiednik Hulu na rynkach poza USA. Zmiana taktyki przez szefów Disney+ oraz wzbogacenie biblioteki filmów i seriali o treści dla starszych odbiorców była, rzecz jasna, najlepszą możliwą decyzją. To między innymi ona zagwarantowała platformie napływ kolejnych mas subskrybentów.