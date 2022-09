Nie tylko "Pierścienie Władzy" rządzą na Amazonie. "Słowianie" pną się w górę

Bohaterom Śródziemia po piętach depczą "Chłopaki". Zgadza się, "The Boys" od wielu tygodni nie opuszczają pierwszej trójki zestawienia. I nie dziwota: to jeden z flagowych tytułów Amazon Prime Video - produkcja wciągająca, odważna oraz, co za tym idzie, popularna. Podium zamyka swoisty list miłosny do spiskowych teorii i różnego rodzaju foliarstwa, czyli najnowszy film Rolanda Emmericha pt. "Moonfall".