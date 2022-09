Netflix słynie z mocnych piątkowych premier, tymczasem w ostatnich tygodniach subskrybenci serwisu nie uświadczyli interesujących, dużych nowości. Nie ma wątpliwości, że wpływ na ten stan rzeczy miały premiery dwóch hitów konkurencji - "Pierścieni Władzy" Amazona i "Rodu smoka" od HBO Max. Na szczęście streamingowy gigant postanowił o sobie przypomnieć.



Co my tu mamy? Najmocniejszym tytułem wydaje się, rzecz jasna, 5. sezon "Cobra Kai". Ta rozgrywająca się w uniwersum kultowego "Karate Kida" historia to przykład idealnego wskrzeszenia franczyzy - oddającego hołd klasykom, ale posiadającego własną tożsamość. To niesamowite, że twórcy potrafią w tej produkcji - na pierwszy rzut oka przypominającej zwykłą teen dramę z kopaniną w tle - poruszyć tak wiele kwestii. W "Cobra Kai" właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie - mamy tu masę pierwszorzędnej rozrywki, sporo nietuzinkowych refleksji, ciekawych bohaterów, branie pod lupę najróżniejszych problemów osobistych czy społecznych oraz sporo zaskakująco poważnych, mrocznych tonów. Najnowsza seria, podobnie jak poprzednie, zbiera najwyższe noty od dziennikarzy - nie powinniście się rozczarować!