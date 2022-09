Widzowie szydzą z wpadki na planie "Rodu smoka" . HBO już obiecało, że ją naprawi

Twórcy naprawią błąd z trzeciego odcinka "Rodu smoka". Nie, nie chodzi o widowiskową szarżę Daemona Targaryena, którą część fanów uznało za równie głupią, co ostatni sezon "Gry o tron". W trakcie postprodukcji ktoś przegapił jeden drobny szczegół w jednej z wcześniejszych scen. Nie umknął on jednak uwadze widzów. Zauważyli oni coś, co nie pasuje do świata przedstawionego.



Nie rzucajcie się na odcinek w HBO Max w poszukiwaniu kubka ze Starbucksa. Twórcy pół żartem, pół serio zapewniali już, że zabawna wpadka z "Gry o tron" w prequelu się nie powtórzy. W przypadku trzeciego odcinka "Rodu smoka" przegapionym błędem okazują się zielone palce króla Viserysa.