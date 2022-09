Fundacja "Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara" znów próbuje pouczać Polaków za pomocą billboardów. Plakaty nowej kampanii pozbawione są kolorów czy grafik - to suchy, czarny tekst na białym tle, podający niewiadomego pochodzenia statystyki dotyczące rozwodów. Według nośnika badania wykonane parę lat temu w USA pokazują, że 5 proc. małżeństw cywilnych kończy się rozwodem, a małżeństw sakramentalnych rozpada się 33 proc.



Ponadto w przypadku małżonków, którzy chodzą razem regularnie do kościoła, to już tylko 2 proc. - i tak dalej. Przekaz prosty - pobożne, praktykujące religię chrześcijańską małżeństwa są "trwalsze". Choć można czytać to również tak: osoby niereligijne nie będą trwać w, dajmy na to, toksycznych i przemocowych relacjach choćby nie wiem co, za to prędzej zakończą związek z kimś, z kim czują się nieszczęśliwe - z różnych przyczyn.