"Suicide Cut" dla "Legionu samobójców" nie będzie. To wina toksycznych fanów

Aby to wyjaśnić, trzeba się nieco cofnąć w czasie i przypomnieć, że film "Liga sprawiedliwości", który miał być odpowiedzią DC na "Avengers" od Marvela, powstawał w bólach. Zack Snyder w wyniku osobistej tragedii musiał opuścić ten projekt, a dokończył go Joss Whedon. Finalna wersja tego filmu okazała się potworkiem, a po latach Warner Bros za namową fanów sypnęło groszem i wydało jego nową wersję nazywaną potocznie "Snyder Cut" (a w sumie to nawet dwie).