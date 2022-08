"Kolejne 365 dni" pojawiło się na platformie Netflix, a więc wiemy już, jak kończy się saga Laury i Massimo. Nie będzie tu wielkich zaskoczeń, bo w ostatniej części adaptacji erotyków Blanki Lipińskiej, czeka na was jedynie rozczarowanie. Nie ma tu co prawda takich fajerwerków głupoty, co w poprzednich częściach, ale żenujących momentów nie brakuje.



"Kolejne 365 dni" nie jest tak nachalnie głupie, jak jego poprzednicy. Pierwsza część była czymś nowym w naszej kinematografii, a więc jej fabularne absurdy nas szokowały. Dwójka wyszła jeszcze gorzej, bo twórcy już całkowicie porzucili logikę na rzecz absurdalnych twistów. Na tym tle najnowsza odsłona adaptacji prozy Blanki Lipińskiej, która tyle, co zadebiutowała na platformie Netflix, okazuje się po prostu nudna. Wciąż jest oczywiście żenująca, ale nie ma w niej zwrotów akcji na miarę pojawienia się złego brata bliźniaka.