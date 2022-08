Jak czytamy na stronie Dish, chętni już mogą zgłaszać się do udziału w eksperymencie. Satelitarny nadawca nie tylko dostarczy wybranemu przez siebie śmiałkowi urządzenie do mierzenia pulsu i zapewni dostęp do filmów, ale też obdaruje go kocem, popcornem i cukierkami. Co jednak najważniejsze, zapłaci mu 1 300 dolarów.