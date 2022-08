Oficjalnych powód zamiany przynajmniej na ten moment nie ujawniono. Krążą natomiast pogłoski, że chodzi o konflikt harmonogramów. Co w dobie planów zdjęciowych przerywanych kwarantannami jest coraz częstszym zjawiskiem. Tytułowy "Wiedźmin" w 3. odsłonie stanie więc naprzeciw nieco innego Rience'a. Zagra go Sam Woolf, który użyczał swojego głosu w grze "Assassin's Creed Valhalla", a wkrótce wystąpi też w roli młodego księcia Edwarda z Wessex w 5. i 6. sezonie "The Crown".