Andrew Garfield nie jest "d*pkiem dla wszystkich na planie". Aktor broni method acting

To jakaś bzdura. Takie przygotowania mogą zamienić się w szaleństwo. A co, jeśli film okaże się gó*nem? Co wtedy osiągnąłeś? Czy jestem pod wrażeniem, że nie porzuciłeś postaci? Powinieneś porzucić ją od razu! A jak przygotowujesz się do zagrania seryjnego mordercy? Spędzisz dwa lata sprawdzając, jak to jest? (…) Palisz papierosa? Przecież jest z 2020, a nie 1870 roku! Możesz z tym żyć?! To takie pretensjonalne… W mediach pisze się: "o mój Boże, on wziął to tak na poważnie, więc musi być fantastyczny, dajmy mu nagrodę!"

- ironizował Mads Mikkelsen.