Netflix trzęsie portkami przed premierą "Rodu Smoka". Zobaczcie, co przygotował na ten tydzień

Od jutra Netflix zapada w letnią drzemkę i zostawia dominację na rynku HBO Max z ich "Rodem Smoka". Może to zrobić, bo przynajmniej jedna nowość z tego tygodnia od serwisu Netflix z pewnością wykręci potężną liczbę wyświetleń. Czy nam się to podoba, czy nie, dwie części trylogii "365 dni" odniosły spektakularny sukces, dlatego też piątkowa premiera - "Kolejne 365 dni" - stanie się hitem. Platformie należą się również ukłony za świetne PR-owe zagranie, bo dwa dni temu niespodziewanie dodała do biblioteki bonusowy odcinek serialu "Sandman".



Ten ruch z pewnością pomoże dopompować wynik serialu, za który mocno ściskałem kciuki i na którego kontynuację czekam z niecierpliwością. Poza tym w serwisie pojawiły się "Tekken: Bloodline", nowy "Filuś i Kubuś", 3. sezon "He-Mana" czy "Dwa życia". To tytuły różnej jakości, ale z potencjałem na zainteresowanie odbiorców (co widać po szybkim wywindowaniu tego ostatniego na szczyt TOP 10). Duży wybór z tego tygodnia ostro kontrastuje jednak ze słabością kolejnego.