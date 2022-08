Hej, Netflix, poprawcie napisy. Nie przystoi, żeby tuszować niebinarność osób LGBT+

Programy "Dmuchacze szkła" (kanadyjski talent-show) oraz "Jak urządzić sex room" (reality show), które znajdziemy w bibliotece Netfliksa, padły ofiarą tego samego tłumaczeniowego błędu. Internauci zwrócili uwagę na przeinaczenie oryginalnej formy zaimków, które przecież mają swój odpowiednik w języku polskim. Fakt, że w obu przypadkach nie mówimy o postaciach fikcyjnych, a prawdziwych ludziach, którym ktoś arbitralnie przypisał inny zaimek osobowy, potęguje niesmak.



W "Dmuchaczach szkła" osobie niebinarnej przypisano zaimki żeńskie, a w "Jak urządzić sex room" oryginalne they/them zastąpiono również zaimkiem żeńskim. Jak słusznie zwraca uwagę twitterowy profil Słownik Neutratywów Języka Polskiego, nie trzeba niebinarności "uznawać" ani w nią "wierzyć", żeby poprawnie przełożyć to, co bohaterowie filmu i serialu mówią w oryginale - tym bardziej, jeśli mówimy o ludziach z krwi i kości, podpisanych własnym nazwiskiem. Owszem, praca tłumacza nader często wymaga szukania niecodziennych rozwiązań lub kompromisów (pewne gry słów lub aluzje bywają przecież nieprzetłumaczalne), ale decydowanie o cudzej płci lub lekceważenie funkcjonowania oryginalnych angielskich zaimków to spore nadużycie.