Śpiewak zgłasza Palikota, Palikot pozywa Śpiewaka i wszystko przez alkohol. O co chodzi w konflikcie?

Socjolog, polityk i publicysta Jan Śpiewak nie odpuszcza w walce z rozpijaniem nieletnich przez celebrytów. Krucjata przeciw promowaniu alkoholu w social mediach sprowadziła jednak na jego głowę gniew Janusza Palikota. W Polsce na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazana jest reklama alkoholi mocniejszych niż piwo.



Co więcej, prawo wyraźnie zabrania reklam w przypadku ryzyka dotarcia do nieletnich. A przecież kanały w mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę liczbę korzystających z nich osób, niewątpliwie stały się już sferą publiczną. Tymczasem prokuratorzy wskazują, że konieczność zarejestrowania się w danym serwisie równa się rzekomemu ograniczeniu dostępności do niego. W taki właśnie sposób koncerny i marketingowcy grają polskiemu prawu na nosie. Firmy we współpracy z influencerami, aktorkami czy piosenkarzami lawirują, by ominąć przepisy, choć przecież ustawa jest w tej kwestii jednoznaczna.