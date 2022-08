Właściciel Cinema City jest bankrutem. Co stanie się z polską siecią kin?

Niestety, teraz Cineworld zgłosi wniosek o upadłość w Wielkiej Brytanii i w USA. Dramatyczna sytuacja jest skutkiem pandemii - spółka boryka się z zadłużeniem bliskim 5 mld dolarów. Mimo sporych nadziei koniec lockdownu nie pozwolił się odkuć, gdyż liczba klientów okazała się niższa, niż pierwotnie zakładano. Jak podaje The Wall Street Journal, największe hity takie jak "Batman", "Top Gun: Maverick" i "Thor: Miłość i grom" nie przyciągnęły tak licznej publiczności, jak sobie to wyobrażano. Choć branża odżyła, a popyt na bilety stopniowo się zwiększał sprzedaż nie spełniła oczekiwań. Co więcej, Cineworld skonstatował, że w najbliższych miesiącach odbędzie się zbyt mało dużych premier, wobec czego włodarze nie widzą szans na zwrot zysków do końca 2022 roku.