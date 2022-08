Uwaga! Od tego miejsca znajdziecie spoilery z finału "Better Call Saul".



Tak jak pierwszy serial Vince'a Gilligana można nazwać kroniką moralnego upadku Waltera White'a. Saul Goodman długo wydawał się jedynie postacią drugoplanową, ale "Better Call Saul" kompletnie zmienia optykę. Serial cofnął nas do czasów na wiele lat przed rozkręceniem przez Heisenberga interesu. Goodman wtedy de facto jeszcze nie istniał, a Bob Odenkirk latami portretował niejakiego Jimmy'ego McGilla, który dopiero rozpoczynał swoją prawniczą karierę (jeszcze pod własnym nazwiskiem).