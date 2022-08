Reklamy na Netfliksie? Wiemy już, że ludzie je pokochają i was też to czeka

"Nie po to płacę za Netfliksa, aby oglądać filmy i seriale z reklamami" - podniosły się głosy oburzenia, po tym jak streamingowy gigant, szukając oszczędności, zapowiedział wprowadzenie tańszego abonamentu. Słuszne podejście, bo jak to tak: platforma miała być alternatywą dla telewizji, a teraz coraz bardziej się do niej upodabnia. Dla usługi nie będzie to jednak strzał w stopę. Tak pokazują nowe badania.



W ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosła liczba użytkowników serwisów VOD, z których dzięki reklamom można albo korzystać za darmo, albo za niższą opłatą. W stosunku do końca zeszłego roku, w tym pierwszym przypadku (Pluto TV, Roku Chanel, TubiTV) jest ich 10 proc. więcej, a w drugim (tańsze subskrypcje Paramount+, HBO Max, Hulu) - 4 proc.