Mata robi z siebie ofiarę i nawija ciągle o tym samym. To już się robi nudne

Mata zaprezentował właśnie klip do nowego numeru - wideo do "JESTEM POJ384NY" podsumowuje połowę odbytych w ramach Mata Tour koncertów. To pierwszy kawałek, który Matczak wydał od czasu, gdy ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta Polski (do teraz nie wiadomo, czy to był jakiś dziwny performance, czy on tak serio). Utwór, jakżeby inaczej, błyskawicznie zyskuje na popularności - liczba wyświetleń rośnie w zawrotnym tempie.



Pod względem producenckim - jak to zwykle u Maty - mamy do czynienia z pierwszą ligą; absolutnie nie da się do niczego przyczepić. Całość brzmi świetnie, a bit buja, jak trzeba. Mata tym razem nie płynie po nim z typową dla znacznej części swojej sztuki lekkością i gracją - postawił na wściekłość, wokalny rage i mocno akcentowane głoski. Osobiście nie lubię jego zabaw głosem - maniera w nowym tracku raczej mnie nie przekonuje. Największy problem mam jednak z warstwą liryczną.