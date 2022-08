Ezra Miller poszedł na terapię. Określający się jako osoba niebinarna gwiazdor podzielił się ze światem tą informacją tydzień po tym, jak postawiono mu zarzut włamania. A to przecież nie jest najgorsza rzecz, jakiej dopuścił się w ostatnim czasie. Aktor wcielający się w Barry'ego Allena w nadchodzącym filmie DC "Flash" od kilku miesięcy, co chwilę wchodzi w zatargi z prawem, a kolejne oskarżenia są dziwniejsze od poprzednich.



Wszystko zaczęło się od aresztowania za zakłócanie porządku w barze na Hawajach. Podczas imprezy Ezra Miller wdał się w bójkę, jak sam później próbował tłumaczyć jego przeciwnik był naziolem. Niedługo potem aktor dostał zakaz zbliżania się do nastoletniej Tokaty Iron Eyes, bo miał ją faszerować narkotykami i znęcać się nad nią psychicznie. Jakby tego było mało, następnie pojawiły się oskarżenia o molestowanie seksualne i doniesienia, że założył sektę. Na swojej farmie pełnej broni palnej miał też przetrzymywać matkę z trójką dzieci.