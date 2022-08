Jamie Foxx mordujący wampiry w krwawej komedii. Tego potrzebowaliśmy na długi weekend

Pierwszy powód, czemu "Dzienna zmiana" będzie hitem? Polacy uwielbiają oglądać wampiry na Netfliksie. Drugi? Główną rolę gra tu Jamie Foxx, który ma już na swoim koncie jeden popularny film akcji z nadnaturalnymi elementami zrobiony we współpracy z platformą (chodzi o superbohaterskie "Power"). A na dokładkę rzucę wam jeszcze trzeci - w tej krwawej komedii akcji wystąpił też nie kto inny jak Snoop Dog.



Taki zestaw z pewnością przyciągnie widzów w rozpoczynający się właśnie długi weekend. "Dzienna zmiana" wydaje się idealnym rozrywkowym tytułem do obejrzenia w trakcie jazdy pociągiem lub wieczorem w hotelu. Nie znajdziemy tu nic przesadnie ambitnego, ale w tym konkretnym przypadku to akurat plus produkcji. Ważne, żeby lała się posoka, krwiożercze wampiry ginęły w spektakularny sposób, a Jamie Foxx, Snoop Dogg i Dave Franco raz na jakiś czas rzucili soczystym, względnie zabawnym dowcipem.