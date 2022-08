Disney właśnie pokonał Netfliksa, ale trochę inaczej, niż myślisz

Disney przegonił Netfliksa pod względem liczby użytkowników. Trochę to zajęło, ale Myszka Miki zdominowała rynek VOD. Walt Disney Company poinformowało, że wszystkie należące do koncernu usługi streamingowe (Disney+, Star, Hulu, ESPN) mają już łącznie ponad 221 mln subskrybentów na całym świecie.



Podczas gdy liczba użytkowników usług Walt Disney Company rośnie jak na drożdżach, Netflix traci swoich subskrybentów. Ostatnio platformie ubyło ich około mln i teraz jest ich łącznie niecałe 221 mln. Z drugiej strony Myszka Miki wprowadziła w minionych miesiącach Disney+ na nowe rynki (w tym także do Polski), dzięki czemu dostęp do tego tylko serwisu wykupiło niemal 14,5 mln nowych osób.