Nie czyni to oczywiście każdego z zaprezentowanych tam memów udanym czy przesadnie zabawnym. Kultura internetu ma to do siebie, że każdy jest twórcą a przesiew mniej udanych dzieł zostaje oddany w dużej mierze w ręce samych odbiorców. Co czasem prowadzi do kontrowersyjnych wyborów z punktu widzenia estetycznego. Choć na przykładzie regulaminu PCU widać, że pewne ograniczenia dotyczące zarówno jakości, jak i zachować samych użytkowników zostają narzucone.