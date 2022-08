Można serialowi Polsatu wytknąć wiele, ale na polu parodii polskiej rodziny pozostawał bezkonkurencyjny. Udało mu się zapisać w naszej zbiorowej świadomości. Wydaje mi się zatem, że ci Polacy, którzy pozostali tytułowi wierni na dobre i złe, zasługują na to, by móc się z nim pożegnać na poziomie. Skoro finałowy sezon został już nakręcony, należy go pokazać. Z szacunku do odbiorców, historii tej produkcji (to przecież drugi po "Klanie" najdłużej nadawany polski serial) i zmarłych aktorów, którzy spędzili na jej planie kawał życia.