"Sandman" zgarnął w ostatnich dniach tytuł najpopularniejszego serialu dostępnego na Netfliksie. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Oryginalny komiks Neila Gaimana to absolutne arcydzieło i jeden z największych bestsellerów DC Vertigo. Adaptacja od serwisu Netflix mimo to wzbudziła niemało kontrowersji przed i już po premierze. Chodzi głównie o wprowadzone do serialu zmiany, co do których fandom ma bardzo skrajne opinie.