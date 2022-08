Ogłoszenie szeregu zaskakujących reform Davida Zaslava, prezesa Warner Bros. Discovery, odbiło się szerokim echem w świecie. Reakcje nie są pozytywne, wręcz przeciwnie narzekaniom nie ma końca. W pierwszej połowie 2024 roku do Europy dotrze jedno z zaplanowanych rozwiązań, czyli połączenie HBO Max z Discovery+ w jedną platformę streamingową.



Do tego czasu zmienić może się jeszcze wiele. a nawet jeśli strategia znów nie ulegnie zmianie, to i tak w najbliższym okresie przyjdzie nam korzystać z HBO Max w formie, która zadebiutowała w Polsce 8 marca tego roku. Oczywiście, nie oznacza to całkowitego braku ulepszeń i modyfikacji. Właśnie teraz przyszedł czas na aktualizacje wersji na komputery i aplikacji mobilnej.