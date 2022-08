Maja Staśko chce się bić, a Kaja Godek postrzelać. Żenadometr przebił wszelkie granice

Prawo do ochrony życia to, jak zaznacza Godek, prawo do ochrony SWOJEGO życia. Czyżby Kaja Godek stała się właśnie orędowniczką aborcji, która pozwala ochronić swoje życie i o nim zdecydować? Czy jednak te puste frazesy to zwykła wymówka, by promować tortury na ludziach i usprawiedliwiać ich zabijanie? To tylko kolejny dowód na to, że osoby deklaracyjnie jako "pro-life" w istocie są za zabijaniem.