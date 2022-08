Lars von Trier cierpi na chorobę Parkinsona. Wytwórnia reżysera wydała oświadczenie

Lars von Trier to jeden z tych reżyserów kina autorskiego, który już dawno przedostał się do świadomości wielbicieli mainstreamowego kina. Od czasu, gdy w latach 90. współtworzył manifest artystyczny duńskiej awangardowej grupy twórców, Dogma 95, zrealizował już wiele produkcji z hollywoodzką obsadą. Podziwiany przez wielu, nigdy nie zaskarbił sobie jednogłośnej przychylności krytyków, a jego obrazy niemal za każdym razem dzieliły prasę i widzów. Nagradzano go, krytykowano, a nawet anulowano. Zgadza się - za niefortunne dowcipy o tym, że "rozumie Hitlera" uznano go w 2011 roku za osobę niepożądaną na festiwalu filmowym w Cannes i wykluczono z udziału w nim na siedem lat.