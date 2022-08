Netflix nie kasuje, a uspokaja. Wasze ukochane filmy i seriale dostaną kontynuacje

Netflix podał listę potwierdzonych kontynuacji. Wśród nich są hitowe filmy i seriale, takie jak "Wiedźmin" czy "Bridgertonowie". Fani wymienionych produkcji mają powody do radości. Ich ulubione tytuły są bezpieczne i w najbliższym czasie na pewno nie usłyszymy, że platforma postanowiła je skasować. Kiedy nowe sezony i sequele do nas trafią, to jednak odrębna kwestia.