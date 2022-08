Zwiastun "Niewidzialnej wojny" mnie rozbroił. Vega przedstawia "historię walki o swoją duszę"

"Niewidzialna wojna" Patryka Vegi to jeden z ciekawszych projektów reżysera od dawna. Bynajmniej nie dlatego, że zapowiada się na solidne kino - chodzi raczej o to, że tym razem otrzymamy bodaj najbardziej kuriozalny materiał twórcy od dawna. Pierwszy zwiastun, który właśnie trafił do sieci, nie pozostawia co do tego wątpliwości.