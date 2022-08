Marines na wszystkie strony rzucają do kelnerek seksistowskimi tekstami i uważają, że skoro "bronią ich tyłków", to mają też prawo "je zmacać". Jeden próbuje nawet zaciągnąć dziewczynę do łóżka, obiecując jej ubezpieczenie zdrowotne po ślubie. Brzmi to jak żart, ale dla twórców "Purpurowych serc" okazuje się motywem zawiązującym akcję. Po pierwszym akcie Cassie i Luke decydują się na takie małżeństwo z rozsądku. Ona bo jest cukrzykiem i nie stać jej na insulinę, a on bo potrzebuje kasy, aby spłacić dealera.