"Ród Smoka" opowiada o nienawiści patriarchatu do kobiet. Fandom łatwo tego nie przełknie

Nie jest też tak, że mamy tutaj do czynienia z całkowicie odrealnionym scenariuszem. Podstawy opowieści o patriarchacie mamy już w twórczości Martina, a rola obu bohaterek w Tańcu Smoków jest niebagatelna. Twórcy "Rodu Smoka" chcą tylko dla podniesienia dramaturgii poszerzyć relację Targaryenki i członkini rodu Hightower, co nie jest przecież grzechem. Nic z tego, co zasugerowała Alexis Raben, nie znajduje się w opozycji do "Ognia i krwi". To mimo wszystko zupełnie inna sytuacja niż w przypadku serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Dlatego fandom ostatecznie przełknie porównania Alicent Hightower do organizacji Women for Trump i nazywanie Rhaenyry "anarchistką", choć dla jego części nie będzie to łatwe. Oczywiście pod warunkiem, że "Ród Smoka" spełni inne oczekiwania, ale to już osobna kwestia.



