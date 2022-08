HBO Max z “Grą o tron” w 4K. Nie trzeba było czekać na “Ród smoka”

Do tej pory, żeby oglądać "Grę o tron" w 4K, trzeba było mieć np. dostęp do abonamentu HBO z poziomu dekodera lub wykosztować się na serial wydany na płytach Blu-Ray. Użytkownicy opłacający dostęp do serwisów streamingowych firmy (wcześniej było to HBO GO, teraz HBO Max) musieli obejść się smakiem i oglądać słynne fantasy w rozdzielczości HD, bez obsługi HDR i dźwięku przestrzennego. Ewentualnie mogli też skorzystać z... nieoficjalnych metod dostępu do treści, ale o tym lepiej nie wspominać za głośno. Zwłaszcza teraz, gdy "Gra o tron" w końcu otrzymała 4K.