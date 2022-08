Netflix wie, co lubią Polacy. O czym opowiada "Alba" - nowy hiszpański hit?

Do tej pory 2022 rok stał pod znakiem seriali skasowanych przez serwis Netflix, bo było ich rekordowo dużo. Firma wciąż boryka się też z problemem spadającej liczby subskrybentów, dlatego zdaniem wielu ekspertów to najtrudniejsze miesiące w jej dotychczasowej historii. Wszystkie te kłopoty jakby bledną jednak, gdy tylko spoglądamy na wyniki najpopularniejszych filmów i seriali Netfliksa. Platforma nadal jest w stanie generować olbrzymie hity, a najnowszymi z nich są "Alba" i "Gray Man". Pierwszy z tych tytułów podejmuje niezwykle bolesny i trudny temat gwałtu, a druga to typowa "nawalanka" z wybuchami i pościgami w tle.