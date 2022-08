2022 rok rozpieszcza miłośników horrorów. Zanim jednak sprawdzimy, co jeszcze w kinie grozy będzie się działo, spójrzmy na dotychczasowe miesiące. Nie mieliśmy przecież na co narzekać, bo dostaliśmy do tej pory chociażby "Krzyk", "Smutek", czy "Zbrodnie przyszłości". W najbliższym czasie ma być jednak jeszcze lepiej. W końcu nadchodzi jesień, a wraz z nią Halloween. Dystrybutorzy już zacierają rączki, aby nas przestraszyć, a my nie możemy się tego doczekać.