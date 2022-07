"Spider-Man" i inne animowane seriale Marvela rozbudziły we mnie miłość do superbohaterów, ale to "Liga Sprawiedliwych" ją ostatecznie ugruntowała i zamieniła w coś więcej niż tylko dziecięcą fascynację. Nie było to moje pierwsze zetknięcie z postaciami DC (o serialu "Batman przyszłość" wspominam zresztą poniżej), ale opowieść o powstaniu Ligi Sprawiedliwych oraz późniejszej współpracy takich herosów jak Batman, Wonder Woman, Zielona Latarnia i Superman miała szczególne znaczenie. To prostu fenomenalny serial, jeden z najlepszych w historii superbohaterskich adaptacji. I zarazem produkcja, do której co kilka lat notorycznie wracam. Niestety, wciąż nie mogę tego robić oficjalnymi kanałami, choć wejście HBO Max miało to zmienić.