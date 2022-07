Gdy ujawniono, że prezydent Wołodomyr Zełenski i pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wzięli udział w sesji zdjęciowej do nowego wydania "Vogue'a", w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Bo jak to, w ich kraju trwa brutalna wojna, ludzie umierają, przecinające powietrze pociski i bomby są na porządku dziennym, a oni pozują sobie do fotek dla amerykańskiego magazynu o modzie? Nie brak osób wręcz oburzonych takim dysonansem.



To jednak dość krótkowzroczne. Zełenscy zabiegają o uwagę i rozgłos, ale nie robią tego dla własnych korzyści, z których ewentualnie mogliby czerpać w czasie pokoju. Ukraina to kraj trawiony przez wojnę i powoli przekształca się w pogorzelisko. Wołodomyr Zełenski robi, co może, by świat o tym stale mówił. Wystarczy przypomnieć jego wstrząsające przemówienie do amerykańskiego Kongresu i występ w trakcie rozdania nagród Grammy Wszystko po to, by Ukraina nie została sama. Teraz też sesji w magazynie Vogue towarzyszą wypowiedzi dotyczące wojny i sytuacji w Ukrainie. Pismo pełni tu zatem pożyteczną rolę strażnika świadomości.