Nowy sezon "Ricka i Morty'ego" zaraz w Polsce. Obejrzycie go tylko na jednym VOD

Fani "Ricka i Morty'ego" zdecydowanie mają w tym tygodniu powody do świętowania. Najpierw w całości za darmo zadebiutował całkiem niezły spin-off "The Vindicators 2", a teraz dostaliśmy oficjalne informacje o nadchodzącej premierze 6. sezonu. Rick i Morty powrócą szybciej niż ktokolwiek się tego spodziewał, bo już za nieco ponad miesiąc. W Polsce serial obejrzymy wyłącznie na HBO Max, bo do tej pory Netflix utraci do niego prawa.



Nie jest to wielkim zaskoczeniem, bo już poprzedni sezon "Ricka i Morty'ego" na tej platformie się nie pojawił. HBO Max nie zawsze trzyma produkcje Adult Swim, Cartoon Network Studios czy Warner Animation blisko przy sobie (przykładem "Close Enough"), ale na dalsze dzielenie się akurat takim hitem po prostu nie mogło sobie dłużej pozwolić. Bez względu na to, ile Netflix za niego oferował.